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Житель Кубани спас из затопленных домов 10 человек

Алексей Курильченко
21:10 06.07.2021
Житель города Горячий Ключ рассказал, как спасал соседей, пострадавших в результате наводнения.
Житель Кубани спас из затопленных домов 10 человек
© Фото: 23.mchs.gov.ru
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Житель города Горячий Ключ Краснодарского края Максим Прохода спас десять человек, пострадавших в результате наводнения. Его дом оказался одним из немногих, куда не зашла вода. А вот его соседям повезло меньше. Некоторым пришлось залезать на чердаки - вода уничтожала огороды и заливалась внутрь домов. Пострадавших Максиму и его другу Сергею удалось вытащить из затопленных зданий.

«Серега уже пришел ко мне, говорю ему, пойдем спасать людей. Мы пришли, сняли их с чердака, вода по грудь мне была. Начали переходить улицу, а Серегу в сторону сносит. Детей нес на шее, а сам молился – хоть бы не упасть. Потихоньку-потихоньку до моего дома дошли, кое-как добрались. Оставил семью там и побежал обратно по дворам. У меня на втором этаже все соседи ночевали», - рассказал «Комсомольской правде» Максим.

Ранее видеозапись со спасательной операцией в Горячем Ключе опубликовали в Сети. Из-за подтоплений в городе ввели режим ЧС. Вода в реке Псекупс поднялась до отметки 420 сантиметров, что, в свою очередь, очень близко к опасному явлению.

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