Житель Кубани спас из затопленных домов 10 человек

Житель города Горячий Ключ Краснодарского края Максим Прохода спас десять человек, пострадавших в результате наводнения. Его дом оказался одним из немногих, куда не зашла вода. А вот его соседям повезло меньше. Некоторым пришлось залезать на чердаки - вода уничтожала огороды и заливалась внутрь домов. Пострадавших Максиму и его другу Сергею удалось вытащить из затопленных зданий.

«Серега уже пришел ко мне, говорю ему, пойдем спасать людей. Мы пришли, сняли их с чердака, вода по грудь мне была. Начали переходить улицу, а Серегу в сторону сносит. Детей нес на шее, а сам молился – хоть бы не упасть. Потихоньку-потихоньку до моего дома дошли, кое-как добрались. Оставил семью там и побежал обратно по дворам. У меня на втором этаже все соседи ночевали», - рассказал «Комсомольской правде» Максим.

Ранее видеозапись со спасательной операцией в Горячем Ключе опубликовали в Сети. Из-за подтоплений в городе ввели режим ЧС. Вода в реке Псекупс поднялась до отметки 420 сантиметров, что, в свою очередь, очень близко к опасному явлению.