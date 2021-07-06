Спасение семьи из подтопленного дома в Горячем Ключе попало на видео
В Горячем Ключе из-за подтоплений ввели режим ЧС.
© Видео: gorkluch_official, Instagram © Фото: gorkluch_official, Instagram
В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае эвакуировали семью, оказавшуюся в подтопленном доме. Видеозапись со спасательной операцией опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как несколько человек выпрыгивают из окна на втором этаже прямо в кузов грузового автомобиля, наполовину ушедшего под воду.
Спасателям удалось добраться до дома лишь к утру, когда вода немного отступила.
Ранее сообщалось о том, что в Горячем Ключе из-за подтоплений ввели режим ЧС. Вода в реке Псекупс поднялась до отметки 420 сантиметров, что, в свою очередь, очень близко к опасному явлению.