Спасение семьи из подтопленного дома в Горячем Ключе попало на видео

В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае эвакуировали семью, оказавшуюся в подтопленном доме. Видеозапись со спасательной операцией опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как несколько человек выпрыгивают из окна на втором этаже прямо в кузов грузового автомобиля, наполовину ушедшего под воду.

Спасателям удалось добраться до дома лишь к утру, когда вода немного отступила.

Ранее сообщалось о том, что в Горячем Ключе из-за подтоплений ввели режим ЧС. Вода в реке Псекупс поднялась до отметки 420 сантиметров, что, в свою очередь, очень близко к опасному явлению.