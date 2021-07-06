Минфин завершил исключение доллара из ФНБ

Министерство финансов РФ завершило операции по переводу Фонда национального благосостояния к бездолларовой структуре. При этом в фонде была увеличена доля евро и юаня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 г. конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%», - говорится в сообщении.

Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета - он предназначен стать частью механизма пенсионного обеспечения граждан и обеспечить сбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ.

О решении обнулить долларовые активы в структуре глава ведомства Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Он пояснил, что доллары заменят евро, золотом и юанем.