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Мэр Ялты предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения

Кира Карон
20:36 06.07.2021
Жителей Ялты предупредили об угрозе оползней после наводнения.
Мэр Ялты предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения
© Фото: 82.mchs.gov.ru
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В Ялте выросла угроза оползней после наводнения. На данный момент на территории города зарегистрировано 600 опасных участков. Об этом сообщила глава городской администрации Ялты Янина Павленко.

«На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тысячи оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», - сообщила Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Местным жителям, по словам мэра, необходимо сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.

На Крым и Краснодарский край обрушилась стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча.

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