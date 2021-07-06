Мэр Ялты предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения

В Ялте выросла угроза оползней после наводнения. На данный момент на территории города зарегистрировано 600 опасных участков. Об этом сообщила глава городской администрации Ялты Янина Павленко.

«На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тысячи оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», - сообщила Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Местным жителям, по словам мэра, необходимо сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.

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