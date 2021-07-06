Сборную Украины заменит команда Швейцарии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

В чемпионате мира по пляжному футболу в Москве вместо отказавшейся команды Украины участие примет сборная Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 год», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

В европейском отборе к чемпионату мира сборная Украины заняла второе место и стала одной из четырех команд из Европы, которые получили право сыграть на турнире. Сборная Швейцарии в отборочном турнире заняла пятое место.

Ранее российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на свое включение в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины, о чем стало известно ранее в понедельник, 5 июля.