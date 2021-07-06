Спасатели на вездеходах продолжают следовать на место крушения самолета АН-26

На место крушения самолета Ан-26 следует группировка в составе спасателей и оперативной группы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также сотрудники правоохранительных органов.

На месте по прибытии будет проведено оцепление территории, спасатели приступят к поисковым работам.

Также запланирован вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.