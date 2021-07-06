СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
Сотрудники ФСБ задержали эстонского дипломата, пытавшегося получить материалы закрытого дела.
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте. Как сообщили в службе, дипломата задержали при получении материалов закрытого дела.
«ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», - цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что данные действия не могут быть совместимы со статусом дипломата и имеют враждебный характер по отношению к России. В отношении Лятте будут применены меры в соответствии с нормами международного права.