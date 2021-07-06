В стране и мире СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела Алексей Курильченко Сотрудники ФСБ задержали эстонского дипломата, пытавшегося получить материалы закрытого дела. © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте. Как сообщили в службе, дипломата задержали при получении материалов закрытого дела. «ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», - цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что данные действия не могут быть совместимы со статусом дипломата и имеют враждебный характер по отношению к России. В отношении Лятте будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика