В России отменили тестирование на COVID-19 для прибывающих в страну привитых и переболевших россиян

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, в России отменяется двукратное ПЦР-тестирование на COVID-19 для прибывающих в страну привитых или переболевших россиян.

Отмена относится к тем гражданам РФ, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года, либо переболели коронавирусом в течение полугода.

Ранее юрист раскрыл новую схему обмана туристов из-за коронавируса. Эдуард Шалоносов рассказал об «овербукинге через положительный ПЦР-тест», суть которого в фиктивном обнаружении у здорового туриста симптомов «заболевания» и дальнейшего его выдворения в обсерватор или другой отель.