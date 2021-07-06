В России отменили тестирование на COVID-19 для прибывающих в страну привитых и переболевших россиян
Речь идет о гражданах, прошедших полный курс вакцинации в течение последнего года, либо переболевших инфекцией в течение полугода.
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В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, в России отменяется двукратное ПЦР-тестирование на COVID-19 для прибывающих в страну привитых или переболевших россиян.
Отмена относится к тем гражданам РФ, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года, либо переболели коронавирусом в течение полугода.
Ранее юрист раскрыл новую схему обмана туристов из-за коронавируса. Эдуард Шалоносов рассказал об «овербукинге через положительный ПЦР-тест», суть которого в фиктивном обнаружении у здорового туриста симптомов «заболевания» и дальнейшего его выдворения в обсерватор или другой отель.