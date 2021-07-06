Два военных Ил-76 сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара под Оренбургом

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара в районе городского округа Медногорск в Оренбургской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров в Оренбургской области выделены самолеты военно-транспортной авиации. Два самолета Ил-76 Минобороны России выполнили сброс более 80 тонн воды на очаги пожара в районе городского округа Медногорск», - говорится в сообщении.

Выполнив вылет, самолеты вернулись на аэродром в Оренбурге, чтобы заправиться водой и подготовиться к повторному вылету.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.