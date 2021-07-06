Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

В Петербург доставлен дизель-газотурбинный агрегат для фрегата «Адмирал Исаков»

Андрей Аркадьев
16:22 06.07.2021
Сейчас ДГТА проходит на заводе входной контроль. Запланирована подготовка к монтажу его элементов в носовое и кормовое машинные отделения.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
Читайте нас на:

Объединенная двигателестроительная корпорация доставила на петербургский судостроительный завод «Северная верфь» дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) российского производства М55Р.

ДГТА установят на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22 350, агрегат предназначен для линии валопровода левого борта, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В состав дизель-газотурбинного агрегата входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. Изделие создано в рамках программы импортозамещения. Этот морской агрегат изготовлен исключительно отечественными предприятиями.

«ДГТА для линии валопровода правого борта "Исакова" в июне завершил стендовые испытания и после оформления необходимых документов также прибудет на верфь», - отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация и «Северная верфь» заключили договор на поставку четырех М55Р для фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Агрегатами М55Р хотят укомплектовать фрегаты «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». На вооружении кораблей первой версии проекта по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса, каждый из которых рассчитан на восемь ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:58 В стране и мире
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста из-за оценки действий РФ и Белоруссии
16:11 В стране и мире
Видео
Путин: в неугольных секторах экономики Кузбасса за пять лет появится около 40 тысяч рабочих мест
15:09 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудят Нагорный Карабах в ходе встречи 7 июля в Москве
15:02 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало видео с места крушения самолета Ан-26
13:35 В стране и мире
Врезался в береговую скалу: названа предварительная причина крушения Ан-26 на Камчатке
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.