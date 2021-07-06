В Петербург доставлен дизель-газотурбинный агрегат для фрегата «Адмирал Исаков»

Объединенная двигателестроительная корпорация доставила на петербургский судостроительный завод «Северная верфь» дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) российского производства М55Р.

ДГТА установят на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22 350, агрегат предназначен для линии валопровода левого борта, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В состав дизель-газотурбинного агрегата входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. Изделие создано в рамках программы импортозамещения. Этот морской агрегат изготовлен исключительно отечественными предприятиями.

«ДГТА для линии валопровода правого борта "Исакова" в июне завершил стендовые испытания и после оформления необходимых документов также прибудет на верфь», - отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация и «Северная верфь» заключили договор на поставку четырех М55Р для фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Агрегатами М55Р хотят укомплектовать фрегаты «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». На вооружении кораблей первой версии проекта по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса, каждый из которых рассчитан на восемь ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.