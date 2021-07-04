Российский турист утонул во время шторма в Гагре

Мужчина из Саратова, приехавший на отдых в Абхазию, утонул во время шторма, купаясь на пляже. Происшествие разыгралось прямо на глазах других туристов, однако из-за сильного волнения на море они не смогли оказать помощь тонущему человеку.

«Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма», - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии.

Поиски 42-летнего туриста пока еще не начинались. Также вечером 4 июня сильный ураган снес крышу гостиницы в Сухуме, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии.

Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды. Последствия стихийного бедствия ликвидируют сотрудники МЧС и военные республиканского минобороны.