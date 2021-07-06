В МВД сообщили, что нападение на экоактивиста под Тамбовом имело заказной характер

Избиение активиста Романа Герасимова, выступавшего против строительства мусорного полигона в селе Березовка Тамбовской области, могло иметь заказной характер. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на данный момент по делу о нападении и нанесении ножевых ранений заключено под стражу четверо подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

«Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Березовка носило заказной характер, и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления. Предварительное расследование продолжается», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Герасимов снял ролик, в котором жители Березовки выступают против строительства мусорного полигона. После этого мужчина был избит и ранен ножом возле своего дома - его госпитализировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль попросит МВД разобраться с избиением Герасимова.