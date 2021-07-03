Полицейские задержали троих подозреваемых в избиении экоактивиста из Тамбова

Полицейские задержали троих подозреваемых в избиении и нанесении ножевых ранений экоактивисту из Тамбова Роману Герасимову.

«Подозреваемыми оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

Также отмечается, что задержанные заключены под стражу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль попросит МВД разобраться с избиением Герасимова.

Мужчина был избит и ранен ножом утром в четверг, 1 июля, возле своего дома в селе Березовка под Тамбовом. Активист протестует против строительства мусорного полигона. На мужчину напали трое неизвестных, Герасимов был госпитализирован.

По факту избиения и ранения мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».