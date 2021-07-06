В Туапсинском районе при подтоплениях погибли двое детей и двое взрослых

В Туапсинском районе в Краснодарском крае при подтоплениях погибли двое детей и двое взрослых. Об этом сообщил «Звезде» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью советник юстиции Антон Романович Лопатин.

В ночь на вторник, 6 июля, погода снова нанесла удар по Краснодарскому краю. Мощные дожди затопили дома, когда жители региона спали. Люди были вынуждены экстренно спасаться от потопов.