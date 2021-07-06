МЧС опубликовало видео с места крушения самолета Ан-26

Сотрудники МЧС опубликовали видео с места крушения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Кадры сняты с борта спасательного вертолета.

Судя по видео, самолет упал возле обрыва - отчетливо видно черное пятно, оставшееся после удара о землю. Часть обломков воздушного судна упали ниже по скале - возможно, некоторые части Ан-26 рухнули в море.

Обломки обнаружили на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.