Мосгорсуд признал законным лишение Добровинского статуса адвоката

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции по иску юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после процесса над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семенова.

«Постановление районного суда оставлено без изменений», - сообщила пресс-секретарь.

Ранее Александр Добровинский был лишен статуса адвоката за высказывания. Он высказывался о том, как Михаилу Ефремову «уйти от наказания» и о виновности актера после обращения к нему для защиты.