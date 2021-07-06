Песков заявил о возможности принятия в регионах жестких и оперативных мер из-за пандемии

В ряде регионов РФ могут быть приняты оперативные и жесткие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не поддерживают идею закрытия границ из-за пандемии.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», - сказал Песков журналистам.

Ранее Песков заявлял, что пандемия коронавируса требует достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации. По его мнению, нужно подстраивать жизнь под те условия, которые диктует инфекция.