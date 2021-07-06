СМИ: МЧС приостановило поиски обломков Ан-26 на Камчатке до утра

Поиски обломков самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, приостановлены до наступления светлого времени суток. Об этом сообщили агентству РИА Новости в региональном управлении МЧС.

«Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток», - сообщил собеседник агентства.

Ранее замдиректора Камчатского авиационного предприятия предположил, что Ан-26 врезался в береговую скалу. По предварительной информации, причиной крушения воздушного судна мог стать сильный боковой ветер. Эта версия в настоящий момент является наиболее вероятной.