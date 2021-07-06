Министр спорта РФ назвал условие изменения лимита на футбольных легионеров

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал тему изменения лимита на иностранных футболистов в составах российских команд. По его словам, вопрос требует комплексного рассмотрения, а не единичного решения.

На данный момент Российская премьер-лига имеет ограничение на 8 легионеров в заявке каждой команды на турнир. Принимать участие в игре они при этом могут одновременно. Для обсуждения возможных изменений Матыцин встретится с главой РФС Александром Дюковым.

«Давайте итоги дискуссии обсуждать. То, что надо его (лимит - прим. ред.) пересматривать - так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта. Вопрос в организации системы работы, подготовки кадров, оплаты деятельности наших футболистов, работы системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее министр высказался на тему европейской футбольной Суперлиги. Инициатива, не получившая полноценного развития, по его словам, изначально была обречена.