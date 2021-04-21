«Ее не существует»: Матыцин высказался о Суперлиге

Проекта создания европейской футбольной Суперлиги уже фактически не существует, это было лишь инициатива отдельных клубов, не получившая одобрения. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Ее уже, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов», - сказал он журналистам.

Матыцин напомнил, что идею не поддержали Международный олимпийский комитет, FIFA, UEFA, Российский футбольный союз, и добавил, что придерживается такой же точки зрения.

Ранее стало известно, что планировавшие создать Суперлигу клубы решили взять паузу в реализации проекта из-за негативной реакции на него в спортивном сообществе. Все шесть английских клубов, как отмечается в заявлении организаторов турнира, вынуждены были выйти из проекта из-за сильного давления извне.

О намерении создать новый турнир среди ведущих европейских команд было объявлено в понедельник, 19 апреля. Первоначально в Суперлигу вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Войти в нее на постоянной основе также было предложено еще трем клубам, общее число команд должно было составить 20.