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«Просто не соваться»: Рябков призвал провокаторов оставить Черное море мирным

Алена Миронова
12:30 06.07.2021
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова. 
«Просто не соваться»: Рябков призвал провокаторов оставить Черное море мирным
© Фото: Минобороны России
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Москва готова дать отпор любому авантюристу, однако Черное море лучше оставить мирным. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, дипломат отметил, что Великобритания и США «стремятся потакать»‎ Киеву даже в тех ситуациях, которые чреваты конфликтом.

«При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами - это провокаторы», - обратил внимание Рябков.

Дипломат подчеркнул, что с провокаторами необходимо говорить максимально прямо и объяснять на пальцах, что в последующем им лучше оставить свои провокации в стороне.

«Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место где подобного рода игры допустимы», - отметил Рябков.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства призвал оставить Черное море мирным.

«И не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», - резюмировал Рябков.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона грубой провокацией, которая противоречит не только российскому, но и международному законодательству.

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