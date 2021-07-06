«Просто не соваться»: Рябков призвал провокаторов оставить Черное море мирным

Москва готова дать отпор любому авантюристу, однако Черное море лучше оставить мирным. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, дипломат отметил, что Великобритания и США «стремятся потакать»‎ Киеву даже в тех ситуациях, которые чреваты конфликтом.

«При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами - это провокаторы», - обратил внимание Рябков.

Дипломат подчеркнул, что с провокаторами необходимо говорить максимально прямо и объяснять на пальцах, что в последующем им лучше оставить свои провокации в стороне.

«Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место где подобного рода игры допустимы», - отметил Рябков.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства призвал оставить Черное море мирным.

«И не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», - резюмировал Рябков.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона грубой провокацией, которая противоречит не только российскому, но и международному законодательству.