Стройка века: военные железнодорожники приступили к реконструкции БАМа в районах вечной мерзлоты

Военные железнодорожники приступили к реконструкции БАМа в районах вечной мерзлоты. Из-за особенностей грунта в этой климатической зоне многие работы выполняют вручную - сейчас специалисты Минобороны с использованием бензопил расчищают территорию в 20 гектаров.

Параллельно железнодорожной магистрали военнослужащие прокладывают автодорогу. Позже по ней будут возить строй-материалы, включая грунт для отсыпки нового полотна. Задействованы самосвалы и бульдозеры. Специалисты уже проложили пять километров дороги.

Ранее сообщалось, что военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО завершили возведение городка для строителей БАМа в Амурской области.