Армия Военные железнодорожники возвели городок в Амурской области для строителей БАМа Тимур Шерзад Блочно-модульный городок имеет все необходимое для комфортного пребывания: столовую, спортзал, комнату отдыха, душевые, стиральные машины, комнату бытового обслуживания и парк для хранения техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО завершили возведение городка для строителей БАМа в Амурской области. Церемония открытия прошла при участии представителей штаба ЦВО, а также командования и личного состава самой железнодорожной бригады. Блочно-модульный городок имеет все необходимое для комфортного пребывания: столовую, спортзал, комнату отдыха, душевые, стиральные машины, комнату бытового обслуживания и парк для хранения техники. Военным железнодорожникам предстоит построить 183 километра путей - более половины из 340 планирующихся. К делу подключили 750 человек и 400 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика