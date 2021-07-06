Дальность несущих «Калибры» патрульных кораблей увеличена на тысячу миль

Дальность плавания патрульных кораблей проекта 22 160 увеличили на тысячу миль, достигнув общего значения в семь тысяч. Об этом сказал генеральный директор «АК БАРС» Ренат Мистахов.

«Корабль с очень хорошей мореходностью, с дальностью плавания до семи тысяч миль с возможностью размещения экипажа, наличием всех необходимых условий для хранения. Это корабль неограниченной зоны плавания», - сказал Мистахов в интервью РИА Новости.

Напомним, современные корабли проекта 22 160 предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, ведения антипиратской деятельности. Кроме того, судна выполняют задачи по поиску и оказанию помощи пострадавшим кораблям, ведут экологический мониторинг окружающей среды в мирное время, выполняют другие операции в дальней морской и океанской зонах.

Эти корабли могут нести ракеты «Калибр», а для целей попроще есть 76-мм пушка, расположенная в артиллерийской установке АК-176.

На сегодняшний день в составе ВМФ России находятся три таких корабля, еще три находятся в стадии строительства. Один из них, «Сергей Котов», спущен на воду в январе 2021 года.