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«Крайне надежен»: эксперт рассказал об основных характеристиках пропавшего на Камчатке Ан-26

Алена Миронова
10:52 06.07.2021
По словам главного редактора портала avia.ru Романа Гусарова, Ан-26 может эксплуатироваться в любую погоду, садиться на любой грунт и грязь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Назвать самолет Ан-26 ненадежным нельзя. Об этом в комментарии «‎Звезде» рассказал главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

Эксперт заметил, что самолеты Ан-26 являются транспортной модификацией самолетов Ан-24.

«Разница только в том, что один, как говорится, там, с иллюминаторами и креслами, а другой больше приспособлен Ан-26 для перевозки грузов. Он может быть грузопассажирский. То есть пассажиров перевозить не запрещено. Самолетов этих когда-то в Советском Союзе, наверное... если брать региональные линии, вообще, это самый массовый самолет, который эксплуатировал "Аэрофлот", если не считать "кукурузники"», - подчеркнул Гусаров.

Этот самолет может садиться на грунт, на любую грязь, эксплуатируется в любую погоду и любой мороз. 

«Этим самолетам уже больше 40 лет. Они все возрастные. До сих пор продолжают исправно возить пассажиров и грузы в российских регионах, и в основном это за Уралом», - заявил эксперт.

Гусаров добавил, что в настоящий момент государство интенсивно занимается созданием самолета на замену Ан-24. Выделены деньги, идет разработка самолета.

«По большому счету, этим самолетам летать еще ну, может, пяток лет. С учетом того, что самолет был очень распространенный, понятное дело, что чем больше самолетов, чем больше они летают, тем больше вероятность каких-то происшествий и событий. И они, конечно, в истории были. Но назвать этот самолет ненадежным конечно же нельзя. Самолет очень крайне надежен, и именно вот это его долголетие этим и обусловлено, что самолет, несмотря на свой уже почтенный возраст, продолжает исправно возить пассажиров», - резюмировал эксперт.

Во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту воздушного судна находились пассажиры и члены экипажа. В настоящий момент пропавший самолет ищут.

Ранее сотрудники спасательных служб определили место падения пропавшего Ан-26.

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