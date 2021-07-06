«Крайне надежен»: эксперт рассказал об основных характеристиках пропавшего на Камчатке Ан-26

Назвать самолет Ан-26 ненадежным нельзя. Об этом в комментарии «‎Звезде» рассказал главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

Эксперт заметил, что самолеты Ан-26 являются транспортной модификацией самолетов Ан-24.

«Разница только в том, что один, как говорится, там, с иллюминаторами и креслами, а другой больше приспособлен Ан-26 для перевозки грузов. Он может быть грузопассажирский. То есть пассажиров перевозить не запрещено. Самолетов этих когда-то в Советском Союзе, наверное... если брать региональные линии, вообще, это самый массовый самолет, который эксплуатировал "Аэрофлот", если не считать "кукурузники"», - подчеркнул Гусаров.

Этот самолет может садиться на грунт, на любую грязь, эксплуатируется в любую погоду и любой мороз.

«Этим самолетам уже больше 40 лет. Они все возрастные. До сих пор продолжают исправно возить пассажиров и грузы в российских регионах, и в основном это за Уралом», - заявил эксперт.

Гусаров добавил, что в настоящий момент государство интенсивно занимается созданием самолета на замену Ан-24. Выделены деньги, идет разработка самолета.

«По большому счету, этим самолетам летать еще ну, может, пяток лет. С учетом того, что самолет был очень распространенный, понятное дело, что чем больше самолетов, чем больше они летают, тем больше вероятность каких-то происшествий и событий. И они, конечно, в истории были. Но назвать этот самолет ненадежным конечно же нельзя. Самолет очень крайне надежен, и именно вот это его долголетие этим и обусловлено, что самолет, несмотря на свой уже почтенный возраст, продолжает исправно возить пассажиров», - резюмировал эксперт.

Во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту воздушного судна находились пассажиры и члены экипажа. В настоящий момент пропавший самолет ищут.

Ранее сотрудники спасательных служб определили место падения пропавшего Ан-26.