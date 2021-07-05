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Российские миротворцы-минометчики провели занятия по боевой подготовке в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
05:04 05.07.2021
Боевая подготовка проводится ежедневно на базе поста, в ходе которой военнослужащие совершенствуют навыки во владении оружием и смене огневых позиций.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Нагорном Карабахе проведены занятия по боевой подготовке с военнослужащими подразделений минометных расчетов российского миротворческого контингента.

В соответствии с программой, на наблюдательном посту в ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения минометов в боевое и походное положение. А артиллеристы, кроме того, - отрабатывали слаженность и быстроту действий расчетов в ходе ведения огня и наведения на цель по координатам.

Также минометчики отработали ряд нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

«Боевая подготовка ежедневно проводится на база самого поста. Для этого у нас построена своя учебно-материальная база приказарменная, на которой возможно проводить огневую, инженерную, также топографическую подготовки», - сообщил командир наблюдательного поста Александр Белоусов.

Несмотря на то, что российские миротворцы круглосуточно дежурят на наблюдательных постах, командование российского миротворческого контингента спланировало занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, и вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 военных. Миротворческий контингент РФ развернут в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и военных действий в непризнанной республике.

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