Российские миротворцы-минометчики провели занятия по боевой подготовке в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе проведены занятия по боевой подготовке с военнослужащими подразделений минометных расчетов российского миротворческого контингента.

В соответствии с программой, на наблюдательном посту в ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения минометов в боевое и походное положение. А артиллеристы, кроме того, - отрабатывали слаженность и быстроту действий расчетов в ходе ведения огня и наведения на цель по координатам.

Также минометчики отработали ряд нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

«Боевая подготовка ежедневно проводится на база самого поста. Для этого у нас построена своя учебно-материальная база приказарменная, на которой возможно проводить огневую, инженерную, также топографическую подготовки», - сообщил командир наблюдательного поста Александр Белоусов.

Несмотря на то, что российские миротворцы круглосуточно дежурят на наблюдательных постах, командование российского миротворческого контингента спланировало занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, и вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 военных. Миротворческий контингент РФ развернут в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и военных действий в непризнанной республике.