Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Злоумышленники в Благовещенске сообщили о массовом минировании детских садов и школ

Валентина Пескова
04:31 05.07.2021
Как сообщил мэр города, оперативные службы выехали по всем указанным в сообщениях адресам.
Злоумышленники в Благовещенске сообщили о массовом минировании детских садов и школ
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Читайте нас на:

В Благовещенске снова активизировали свою деятельность злоумышленники. Как сообщил в своем паблике мэр Олег Имамеев, очередная волна «минирования» прокатилась по городу утром 5 июля.

«На эту минуту злоумышленников "заинтересовали" детские сады №60, №32, №5, №4, школы №12, 27, 14, 28, 13 бизнес-центр на Зейской, 227 и АмГУ», - написал глава Благовещенска.

Отмечается, что после получения сигналов, все оперативные службы сразу же выехали по названным «телефонными террористами» адресам.

В мае пользователь одной из соцсетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Позднее оперативникам удалось задержать 17-летнего жителя Тамбовского района Амурской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:31 В стране и мире
Злоумышленники в Благовещенске сообщили о массовом минировании детских садов и школ
03:39 В стране и мире
На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19
02:16 В стране и мире
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России «вернуть территории»
23:51 В стране и мире
В Госдуме прокомментировали идею возможного возмещения расходов на ЖКХ
23:23 В стране и мире
Российский турист утонул во время шторма в Гагре
Популярное
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
В Кремле рассказали о шутках в аппаратной во время рассказа Путина о провокации с эсминцем Defender
Видео
Гипс в пыль и лед в осколки: уникальные кадры стрельбы из снайперской винтовки для ФСО, ФСБ и ССО
Видео
Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
Видео
Портал в преисподнюю: опубликованы кадры мощного подводного пожара в Мексиканском заливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.