Злоумышленники в Благовещенске сообщили о массовом минировании детских садов и школ

В Благовещенске снова активизировали свою деятельность злоумышленники. Как сообщил в своем паблике мэр Олег Имамеев, очередная волна «минирования» прокатилась по городу утром 5 июля.

«На эту минуту злоумышленников "заинтересовали" детские сады №60, №32, №5, №4, школы №12, 27, 14, 28, 13 бизнес-центр на Зейской, 227 и АмГУ», - написал глава Благовещенска.

Отмечается, что после получения сигналов, все оперативные службы сразу же выехали по названным «телефонными террористами» адресам.

В мае пользователь одной из соцсетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Позднее оперативникам удалось задержать 17-летнего жителя Тамбовского района Амурской области.