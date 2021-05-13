Появились кадры проведения оперативными службами проверки в школе Благовещенска

В распоряжении «Звезды» оказалось видео работы правоохранителей в школе Благовещенска.

На месте работала кинологическая служба МВД России. На кадрах видно, как инспектор со служебной собакой заходит в школу для проведения проверки. Сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые мероприятия.

По сообщениям пресс-службы мэра Благовещенска, по итогам проверки взрывоопасных предметов обнаружить не удалось. Учебный процесс в школе уже возобновили.

В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ведомстве рассказали, что 11 мая пользователь одной из соцсетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска.

Сотрудники регионального УФСБ установили личность гражданина, который разместил ложную информацию. Злоумышленника задержали по месту жительства. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района. Согласно действующему законодательству, за совершение подобного преступного деяния предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.