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Дюжева рассказала, что поразило ее в работе с Меньшовым

Кира Карон
22:45 05.07.2021
Актриса Марина Дюжева рассказала о совместной работе с Владимиром Меньшовым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress
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Актриса театра и кино Марина Дюжева поделилась со «Звездой» своими воспоминаниями о Владимире Меньшове.

«Во-первых, я хочу выразить соболезнования от нашей семьи семье Владимира Валентиновича. Вы знаете, удивительное впечатление от этого, я хотела сказать режиссера, но прежде всего, человека. Прежде всего человек. Конечно, он великолепный режиссер, я думаю что многие сегодня об этом говорят. И долго и всегда будут говорить, какой он потрясающий режиссер. Но человек он, я могу назвать одно прилагательное, то это будет прилагательное - настоящий. Он не хотел ни под кого подстраиваться, он не хотел кому-то нравиться, хотя это в актерской природе. Он был такой, какой он был. И за это его очень любили. То, что он говорил это было то, о чем он думал. А не то, что от него хотели услышать», - рассказала Дюжева.

Она отметила, что Меньшов поразил ее на съемках фильма.

«То, что он был великолепным режиссером знают все. Я, как человек, который был в кадре у него, могу сказать, что меня совершено поразило. Когда я пришла на съемочную площадку, то он было, вероятно, не очень доволен написанной сценой. У меня там был большой игровой эпизод. И он сказал, что давайте думать, как мы это снимем. И мы все вместе переписывали текст, это было сотворчество. Он не был диктатором, он прислушивался и если он понимал, что кто-то говорит какие-то дельные слова, то он тут же подхватывал. На это способен только умный человек. Умный и быстро соображающий», - заключила актриса.

Советского и российского режиссера, актера и сценариста Владимира Меньшова не стало утром понедельника, 5 июля. Народный артист России умер в возрасте 81 года от последствий заражения COVID-19.

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