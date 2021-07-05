В стране и мире Дюжева рассказала, что поразило ее в работе с Меньшовым Кира Карон Актриса Марина Дюжева рассказала о совместной работе с Владимиром Меньшовым. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Актриса театра и кино Марина Дюжева поделилась со «Звездой» своими воспоминаниями о Владимире Меньшове. «Во-первых, я хочу выразить соболезнования от нашей семьи семье Владимира Валентиновича. Вы знаете, удивительное впечатление от этого, я хотела сказать режиссера, но прежде всего, человека. Прежде всего человек. Конечно, он великолепный режиссер, я думаю что многие сегодня об этом говорят. И долго и всегда будут говорить, какой он потрясающий режиссер. Но человек он, я могу назвать одно прилагательное, то это будет прилагательное - настоящий. Он не хотел ни под кого подстраиваться, он не хотел кому-то нравиться, хотя это в актерской природе. Он был такой, какой он был. И за это его очень любили. То, что он говорил это было то, о чем он думал. А не то, что от него хотели услышать», - рассказала Дюжева. Она отметила, что Меньшов поразил ее на съемках фильма. «То, что он был великолепным режиссером знают все. Я, как человек, который был в кадре у него, могу сказать, что меня совершено поразило. Когда я пришла на съемочную площадку, то он было, вероятно, не очень доволен написанной сценой. У меня там был большой игровой эпизод. И он сказал, что давайте думать, как мы это снимем. И мы все вместе переписывали текст, это было сотворчество. Он не был диктатором, он прислушивался и если он понимал, что кто-то говорит какие-то дельные слова, то он тут же подхватывал. На это способен только умный человек. Умный и быстро соображающий», - заключила актриса. Советского и российского режиссера, актера и сценариста Владимира Меньшова не стало утром понедельника, 5 июля. Народный артист России умер в возрасте 81 года от последствий заражения COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика