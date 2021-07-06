Участники Главного парада ВМФ в Петербурге провели тактическую летучку

С командирами свыше 30 боевых кораблей, судов и катеров ВМФ России, прибывшими для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля, была проведена тактическая летучка. В ходе ее были проверены знания навигационных особенностей районов плавания в Финском заливе, на Кронштадтском рейде и в акватории реки Нева, а также отработаны вопросы использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения Парада.

Отмечается, что подобные тактические летучки будут проводиться регулярно. В них будут принимать участие и командиры кораблей, которые в ближайшее время продолжат прибывать в Кронштадт.

Тактическая летучка была проведена под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева в штабе Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте. В ближайшие дни корабли приступят к тренировкам на открытой воде в Финском заливе в рамках подготовки к проведению Главного военно-морского Парада.

Ранее гидрографы Военно-морского флота из Управления навигации и океанографии Минобороны России исследовали морское дно перед Главным парадом ВМФ в Петербурге. Об объеме и результатах работ было доложено главкому ВМФ Николаю Евменову.