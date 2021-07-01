Армия Военные гидрографы исследовали морское дно перед Главным парадом ВМФ в Петербурге Тимур Шерзад Промеру глубин и проверке функционирования объектов подверглись акватории Финского залива, Кронштадтского рейда и рейда реки Невы. К промеру глубин привлекли пять гидрографических катеров с эхолотами и гидрографическим оборудованием. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Гидрографы Военно-морского флота из Управления навигации и океанографии Минобороны России исследовали морское дно перед Главным парадом ВМФ в Петербурге. Промеру глубин и проверке функционирования объектов подверглись акватории Финского залива, Кронштадтского рейда и рейда реки Невы. Об объеме и результатах работ было доложено главкому ВМФ Николаю Евменову. К промеру глубин привлекли пять гидрографических катеров с эхолотами и гидрографическим оборудованием. Кроме этого, организована подготовка системы навигационных знаков и маяков, расположенных в местах проведения как репетиций, так и самого Главного военно-морского парада. Осмотрено и отремонтировано 16 навигационных знаков и маяков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика