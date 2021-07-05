«Он был внимателен к человеческой судьбе своих студентов»: Заславский о педагогическом таланте Меньшова

Владимир Меньшов всегда был очень открыт со студентами и охотно изучал новые техники, появляющиеся в театре. Об этом «Звезде» рассказал театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Я знаю, насколько он неформально и неравнодушно относился к каждому своему студенту. Меньшов был одним из примеров внимательного отношения не только к профессионализму, но и к человеческой судьбе каждого из них. И, как знак выдающегося педагога, он был "жадным" до всего нового, что появлялось в театре. Если появлялась новая техника, он приглашал преподавателей этой техники. Он не боялся, что новый педагог будет любим больше, чем он. Это позволяло ему быть невероятно современным актером», - рассказал Заславский.

Критик отметил, что именно Меньшов снял его самый любимый фильм - «Ширли-мырли». Заславский отметил, что история этого фильма будет понятна любому зрителю, независимо от возраста или страны проживания. Меньшов обладал умением показать на экране обычные человеческие истории, которые затронут сердца зрителей в любой точке мира. Именно поэтому, считает критик, Меньшов и заслужил премию «Оскар».

Ранее народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина поделились со «Звездой» своими воспоминаниями о Меньшове. Она выразила соболезнования всей семье артиста.