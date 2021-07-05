На федеральной трассе Джубга-Сочи перекрыто движение из-за схода селя

В районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга-Сочи произошел сход селя, из-за которого было перекрыто движение машин по обеим полосам. На месте работают сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Туапсинский район, автодорога Джубга - Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», - цитирует ТАСС сообщение службы.

В мае из-за заметного перелива на территории Красноярского края временно закрыли федеральную автотрассу Р-257 для всех разновидностей транспорта. Причиной подтопления стал подъем уровня рек Араданка и Ус.