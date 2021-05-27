В стране и мире В Красноярском крае подтоплена федеральная автотрасса Анна Берестовая Федеральную автотрассу закрыли из-за подтопления в Красноярском крае. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: Из-за заметного перелива на территории Красноярского края временно закрыли федеральную автотрассу Р-257 для всех разновидностей транспорта. Причиной подтопления стал подъем уровня рек Араданка и Ус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Движение было перекрыто на 656-м километре дороги «Красноярск-Кызыл». По сообщению ведомства, скопление транспорта на месте отсутствует. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика