Ростуризм сообщил о снятии режима самоизоляции на Кубе со 106 туристов

На Кубе режим самоизоляции был снят с 106 российских туристов, 86 туристов ожидают повторный ПЦР-тест. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. 86 туристов еще ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых», - сказала она.

Ранее стало известно, что российские туристы были массово изолированы на Кубе после того, как у более 150 человек оказались положительные ПЦР-тесты на коронавирус.