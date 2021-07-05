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На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19

Валентина Пескова
03:39 05.07.2021
Путешественники прибыли на остров с 30 июня по 2 июля и при анализах на коронавирус в аэропорту у них оказались положительные результаты.
На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Российские туристы массово изолированы на Кубе после того, как у более 150 человек оказались положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщила генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе, диагноз прямо в аэропорту по прибытии 30 июня сразу же выявили у 133 человек, включая членов экипажа.

Однако повторные анализы подтвердили наличие инфекции только у 33 пассажиров, хотя и это - довольно большое количество. В последующие дни до 2 июля, отметила дипломат, в своих номерах были изолированы еще около 130 человек.

«Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 уже находятся 14 россиян, один мужчина госпитализирован в Гавану с осложнениями», - цитирует Нану Мгеладзе РИА Новости.

Сами изолированные туристы в соцсетях заявляют, что никто из них не болен и многие имеют на руках справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.

«До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета», - пояснила Мгеладзе.

Как добавила генконсул, в представительстве РФ в Варадеро рекомендовали туристам не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков, так как медицинские протоколы обязательны для всех без исключения.

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