На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19

Российские туристы массово изолированы на Кубе после того, как у более 150 человек оказались положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщила генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе, диагноз прямо в аэропорту по прибытии 30 июня сразу же выявили у 133 человек, включая членов экипажа.

Однако повторные анализы подтвердили наличие инфекции только у 33 пассажиров, хотя и это - довольно большое количество. В последующие дни до 2 июля, отметила дипломат, в своих номерах были изолированы еще около 130 человек.

«Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 уже находятся 14 россиян, один мужчина госпитализирован в Гавану с осложнениями», - цитирует Нану Мгеладзе РИА Новости.

Сами изолированные туристы в соцсетях заявляют, что никто из них не болен и многие имеют на руках справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.

«До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета», - пояснила Мгеладзе.

Как добавила генконсул, в представительстве РФ в Варадеро рекомендовали туристам не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков, так как медицинские протоколы обязательны для всех без исключения.