Путин обсудил по телефону с лидером Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Одной из главных тем диалога стало обострение ситуации в Афганистане. В данном контексте стороны поделились мнениями по региональной проблематике.

«При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент России подтвердил готовность оказания Таджикистану необходимой поддержки в случае эскалации конфликта на границе с Афганистаном. Помощь может быть осуществлена как в рамках ОДКБ, так и в двухстороннем порядке.