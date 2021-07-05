Путин: Россия окажет Таджикистану поддержку в случае проблем с афганской границей

Состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Стороны подробно обсудили непростую ситуацию на границе между Таджикистаном и Афганистаном, которая обусловлена эскалацией вооруженного противоборства в последнем.

Президент России подтвердил готовность оказания Таджикистану необходимой поддержки. Это может быть осуществлено как в рамках ОДКБ, так и в двухстороннем порядке.

Оба лидера выразили взаимный настрой на дальнейшее укрепления отношений между двумя странами, которые носят характер союзничества и стратегического партнерства.