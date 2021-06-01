Восстановление рынка нефти: Новак рассказал об итогах переговоров ОПЕК+

ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до шести миллионов баррелей в сутки.

При этом до июля экспортеры топлива текущие ограничения решили не менять. Переговоры завершились всего за час. Вице-премьер Александр Новак, представляющий Россию, отметил признаки восстановления мировой экономики.

«Наше плодотворное сотрудничество оказывает благотворное влияние на экономическую коньюнктуру. Состояние нефтяного рынка свидетельствует о долгосрочном характере нашего сотрудничества», - отметил Новак.

Говоря о перспективах кооперации, он указал среди прочего и на массовую вакцинацию в мире. Это создает хорошие сигналы для нефтяного рынка, в том числе и за счет возрастающей мобильности населения.

Позже, говоря о партнерстве и бизнес-отношениях, вице-премьер упомянул и Украину. Российскую продукцию покупают госкомпании этой страны и, как отметил Александр Новак, «приближенные к власти бизнесмены».

Ранее вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению партнеров чистой энергией. Однако страна, по его словам, не будет «пиариться» и просто так набивать себе цену в связи с тем, что российский газ соответствует всем критериям чистоты.