Во Флориде снесли оставшуюся часть обрушившейся многоэтажки: видео

Американские саперы провели в окрестностях Майями операцию по сносу многоэтажного здания, которое частично обрушилось в конце июня. Для сноса строения использовался направленный взрыв.

Как сообщает телеканал CBS News, подрыв произвели в ожидании тропического шторма «Эльза», который может достичь южного побережья Флориды. Шаткая конструкция попросту не выдержала бы удара стихии. При этом спасательную операцию не прекращают. Причины трагедии, которая уже унесла жизни 27 жильцов, пока точно не установлены. Предполагается, что строители повредили несущие конструкции.

Ранее сообщалось, что пропавшими без вести в результате инцидента считаются 145 человек. По словам главы округа Майами-Дейд Даниэллы-Ливайн Кавы, двое погибших – несовершеннолетние дети в возрасте четырех и десяти лет.