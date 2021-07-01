Число пропавших без вести при обрушении многоэтажки во Флориде выросло до 145
Число жертв катастрофы теперь составляет 18 человек.
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Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 18. Пропавшими без вести теперь считаются 145 человек.
По словам главы округа Майами-Дейд Даниэллы-Ливайн Кавы, двое погибших – несовершеннолетние дети в возрасте четырех и десяти лет.
«Со времени последнего брифинга, к сожалению, мы нашли тела еще двух погибших. Число погибших составляет 18», - цитирует ТАСС представителя местных властей.
Ранее сообщалось, что число пропавших без вести людей в результате частичного обрушения многоэтажного здания в американском штате Флорида достигло 99 человек. На кадрах, предположительно с камеры видеонаблюдения, видно, как средняя часть здания стремительно рушится, поднимая вокруг себя клубы пыли.