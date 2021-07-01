В стране и мире Число пропавших без вести при обрушении многоэтажки во Флориде выросло до 145 Вадим Синицын Число жертв катастрофы теперь составляет 18 человек. © Фото: Josh Solomon globallookpress Читайте нас на: Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 18. Пропавшими без вести теперь считаются 145 человек. По словам главы округа Майами-Дейд Даниэллы-Ливайн Кавы, двое погибших – несовершеннолетние дети в возрасте четырех и десяти лет. «Со времени последнего брифинга, к сожалению, мы нашли тела еще двух погибших. Число погибших составляет 18», - цитирует ТАСС представителя местных властей. Ранее сообщалось, что число пропавших без вести людей в результате частичного обрушения многоэтажного здания в американском штате Флорида достигло 99 человек. На кадрах, предположительно с камеры видеонаблюдения, видно, как средняя часть здания стремительно рушится, поднимая вокруг себя клубы пыли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика