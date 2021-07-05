Замглавы Сочи рассказал о ситуации в городе на данный момент

Заместитель главы Сочи Алексей Соколов доложил об обстановке после сильных дождей в городе.

«На настоящий момент под руководством губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и главы города Алексея Сергеевича Копайгородского город Сочи справился с внештатной ситуацией. Отработали более 550 человек, было задействовано 173 единицы техники, 20 мотопомп. Стихия полностью ликвидирована, подтопления в домах отсутствуют. Пострадавших и погибших нет. Город Сочи начинает переходить в штатный режим работы. Осадки закончились. Начинаем полностью все убирать. Я думаю, что город Сочи к завтрашнему дню станет снова красивым, светлым и ясным», - сообщил Соколов.

Он добавил, что мониторинговые группы обошли полностью все подтопленные дома с составлением того ущерба, который был понесен.

«Электроснабжение сейчас восстанавливается. Полностью порывы восстановлены. Подстанции запускаются. В тех домах, которые сейчас высушиваются, как только после будет все высушено, то потом будет подана электроэнергия», - заключил заместитель главы Сочи Алексей Соколов.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча.