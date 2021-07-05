«Постараемся не подводить таких, как Володя»: Александр Михайлов о таланте Меньшова

Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал о таланте Владимира Меньшова. По его словам, за годы своей жизни актер и режиссер «задал планку» для отечественного кинематографа, которую современники постараются поддержать.

«Он пользовался у зрителей огромным уважением. Мы вместе какое-то время преподавали в ВГИКе. Ушел талантливый человек. Вечная память Володе. Не знаю, что будет дальше с нашим кинематографом. Хотел бы пожелать больше таких фильмов, как те, что создавал Меньшов. К сожалению, коронавирус многих сегодня подкосил и многие мои друзья ушли в тот мир. Но мы будем держать планку, постараемся быть честными по отношению к зрителям, не подводить таких как Володя», - рассказал Михайлов.

Ранее о талантах Меньшова высказался актер Дмитрий Харатьян. По его словам, артист был настоящим учителем, который раскрыл талант Харатьяна в кинематографе.