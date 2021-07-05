«Судьбоносный человек в моей жизни»: Дмитрий Харатьян о работе с Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов был для многих своих зрителей настоящим учителем. Об этом рассказал «Звезде» народный артист РФ Дмитрий Харатьян. По его словам, именно Меньшов раскрыл талант молодого актера.

«Владимир Валентинович - судьбоносный человек в моей жизни. Я его всегда называл "создателем" - он создал мне жизнь в творчестве, в кино, в профессии. В 16 лет, когда я пришел на студию "Мосфильм", он в меня поверил, увидел, распознал нечто, чего я сам в себе еще не знал. И утвердил на главную роль в фильме "Розыгрыш". Это был и его дебют, и мой. С этого все началось. Каждый его фильм стал событием, явлением в нашей жизни», - отметил артист.

По словам Харатьяна, Меньшов стал для него «вторым отцом» - именно он привил тогда еще 16-летнему Дмитрию любовь к кино. Меньшов «всех чему-то научил» - и речь идет не только о его учениках, но и о зрителях, которые смотрели фильмы Меньшова, рассказал артист.

Ранее российский музыкант Александр Розенбаум прокомментировал смерть народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. По его словам, впервые они познакомились на съемках фильма «Чтобы выжить» в 1991 году - эта встреча стала началом дружбы артистов.