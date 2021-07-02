В Минздраве РФ представили рекомендации по вакцинации беременных

Введение вакцины против COVID-19 для беременных из группы риска целесообразно с 22 недели беременности. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных Министерством здравоохранения.

Как указано в материалах ведомства, применение вакцины является целесообразным, когда польза для матери превышает возможный риск для плода. Таким образом, вакцину имеет смысл применять с 22 недели.

Ранее стало известно, что к вакцине «Спутник V» выпустили обновленную инструкцию, в которой находится информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства» - говорится в документе.

Насчет влияния вакцины на здоровье беременных ранее также высказывался директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что вакцинация беременных женщин от коронавируса даст защиту и новорожденным. По его словам, антитела матери должны передаться ребенку во время грудного вскармливания.