В Европе заявили о возможных проблемах с винным экспортом из-за «закона о шампанском»

Новый законопроект о регулировании алкогольной продукции в России может значительно повлиять на винный экспорт. Об этом на брифинге заявила представитель Еврокомиссии. Она отметила, что ЕК намерена выразить несогласие в связи с принятым законом.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту», - цитирует РИА Новости слова представителя.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за принятия поправок в закон о регулировании алкогольной продукции. По его словам, закон уже принят и он должен выполняться.