Борисов анонсировал совещание по авиастроению с участием Путина на МАКС-2021
Совещание с главой государства запланировано на 20 июля.
© Фото: Olga Sokolova, Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин примет участие в совещании по авиационной тематике во время Международного авиационно-космического салона МАКС. Об этом сообщил сегодня, 5 июля, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
«Двадцатого июля планируется серьезное совещание на МАКС вместе с президентом», - сказал он.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.
Ранее стало известно, что на выставке впервые будут представлены военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 c российским двигателем.