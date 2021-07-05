Борисов анонсировал совещание по авиастроению с участием Путина на МАКС-2021

Президент РФ Владимир Путин примет участие в совещании по авиационной тематике во время Международного авиационно-космического салона МАКС. Об этом сообщил сегодня, 5 июля, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Двадцатого июля планируется серьезное совещание на МАКС вместе с президентом», - сказал он.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.

Ранее стало известно, что на выставке впервые будут представлены военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 c российским двигателем.