В Анапе в море погибли двое взрослых и ребенок

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту гибели ребенка 2008 года рождения и двух взрослых в Черном море в селе Витязево.

К настоящему моменту установлено, что ребенка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы произошедшего. Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением. На место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

На данный момент в отношении остальных граждан начата поисковая спасательная операция.

Ранее на пляжах Анапы из-за ухудшения погодных условий запретили купаться в море. Согласно сообщению, причиной запрета стали шторм и усиление ветра над Черным морем.