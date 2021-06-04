Мощный шторм прогнал туристов со всех пляжей Анапы

На пляжах Анапы из-за ухудшения погодных условий запретили купаться в море. Об этом информирует пресс-служба администрации курортного города.

Согласно сообщению, причиной запрета стал шторм и усиление ветра над Черным морем. В настоящее время волнение акватории составляет четыре-пять баллов. Температура воды понизилась до +19 градусов.

Жителей и гостей города призывают не подвергать себя неоправданной опасности. Главы предприятий и организаций должны будут принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.