Руководство МГУ распорядилось не пускать на работу непривитых сотрудников

Руководство Московского государственного университета имени Ломоносова опубликовало распоряжение, согласно которому сотрудники, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, не будут допущены в здание учреждения. Текст указа опубликован на сайте МГУ.

«Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского университета, Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники, получившие первый компонент вакцины, будут допущены к рабочим местам. Также для упрощения прохождения вакцинации в Медицинском научно-образовательном центре МГУ были открыты пункты вакцинации.

Ранее российские вузы получили право заселять в свои общежития только студентов, привившихся от коронавируса. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу остается за руководством образовательного учреждения.